Het leven van ... Sander van Gelder (1937-2023): Joodse onderduiker vond geluk en werd schatrijk

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Sander van Gelder maakte zijn Vale do Lobo in Portugal tot een befaamd vakantie- en golfparadijs. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na een traumatische jeugd bouwde Sander van Gelder toch een prachtig leven op. Hij vond persoonlijk geluk en vergaarde grote rijkdom met juweliersketen Schaap & Citroen en het Portugese vakantieparadijs Vale do Lobo. „Drie keer zo groot als Monaco”, zei hij daar trots over. Op het hoogtepunt was hij bijna een half miljard euro waard. Twee weken geleden overleed hij op 85-jarige leeftijd.