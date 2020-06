AEX onderuit door Fed en corona

De AEX stond om vier uur 2,6% lager op 544,9 punten. Dat is de sterkste terugval voor de Amsterdamse hoofdgraadmeter sinds 30 april. De AMX zakte 3% naar 738,6 punten.

De overige Europese beursgraadmeters kregen ook stevige klappen. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 3,1%, 3,2% en 3,5%.

De Amerikaanse beurzen openden stevig lager. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 2,8% lager en had de Nasdaq-index 1,9% ingeleverd.

De stevige verliezen van vandaag schrijft beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger vooral toe aan de mededelingen van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond. „De Fed liet weten de rente tot zeker 2022 niet te zullen verhogen, omdat de crisis volgens haar voorlopig aanhoudt. Tevens toonde ze zich somber over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Ook berichten dat het aantal slachtoffers van het coronavirus wereldwijd stijgt, drukt de stemming.”

Een meevaller vanuit het Amerikaanse banenfront bleef bovendien uit. In lijn met de verwachting hebben vorige week 1,54 miljoen Amerikanen een WW-aanvraag ingediend.

Zwanenburg denkt dat de beurzen op korte termijn een pas op de plaats zullen maken. „De komende weken zijn er weinig nieuwe impulsen te verwachten. Anderzijds blijven de ongekende stimuleringsmaatregelen de beurzen steunen. Zelf denk ik dat technologiebedrijven het relatief goed blijven doen.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV is voorzichtiger. „Ik denk dat de correctie kan doorzetten. De beurskoersen waren doorgeschoten, waardoor er sprake was van hele hoge koers-winstverhoudingen. En omdat de Fed aangaf dat de stimuleringsmaatregelen een opwaarts effect op de lange rente zullen hebben, zorgt dat vanzelf voor lagere waarderingen. Bovendien is het virus nog lang niet weg, waardoor consumenten voorzichtig blijven.”

Abma wijst er voorts op dat de beurzen erg liquiditeitsgedreven zijn. „Er is veel particulier geld naar de beurzen gegaan. Dat geldt zeker voor de VS, waar velen de $1200 steun van de overheid hebben gebruikt om te beleggen. Dit geld kan snel in maar ook uit de markt gaan.”

Vastgoed onder druk

In de AEX stond Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 10,2% onderaan, na een verkoopadvies door JP Morgan. De Amerikaanse bank verlaagde het koersdoel tot €58. Goldman Sachs heeft zijn belang in het winkelvastgoedbedrijf recent opgekrikt tot meer dan 10%. De bank kwam maandag nog met een verkoopadvies.

Financiële waarden kwamen fors onder druk in reactie op de kater over de Fed. Aegon, ABN Amro en ING en verloren respectievelijk 6,1%, 5,8% en 6,1%.

RD Shell zakte 4,5%, in reactie op de stevige terugval van de olieprijzen. Een vat Europese Brentolie kost nu weer minder dan $40.

AkzoNobel raakte 3,7% kwijt. Het verfconcern meldde een herstel te zien in het tweede kwartaal doordat de distributiekanalen weer grotendeels open zijn. Analisten bij KBC benadrukten dat de omzetverliezen groter waren dan voorzien.

Just Eat Takeaway 2,5% liggen. De maaltijdbezorger betreedt de Amerikaanse markt door branchegenoot Grubhub over te nemen voor omgerekend zo’n $6,3 miljard. Daarmee ontstaat het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Just Eat Takeaway kelderde woensdag ruim 13% nadat het bedrijf bevestigde fusiegesprekken te voeren.

DSM hield de schade tot 1% beperkt. De producent van kunststoffen en voedingsingrediënten zou de ogen hebben laten vallen op de Oostenrijkse branchegenoot Erber.

Unilever was een positieve uitzondering met een plus van 1,5%. Beleggers reageerden positief op de melding van het levensmiddelenconcern om zijn juridische structuur te versimpelen en verder te gaan als Unilever PLC, waarmee het bedrijf op papier Brits wordt. Dit zorgt voor meer flexibiliteit, waardoor strategische beslissingen sneller kunnen worden genomen.

Bij de middelgrote fondsen belandde bodemonderzoeker Fugro met een verlies van 8,7% onderaan.

Air France KLM vloog 7% omlaag. De vakbond voor cabinepersoneel bij KLM wil naar de rechter stappen over de structuur van toekomstige ontslagen.

PostNL verloor 6,2%, in reactie op het oordeel van de rechter dat de vergunning die de regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd ongeldig is.

Ook bij de smallcaps stonden de vastgoedfondsen onderin, met verliezen van 13% voor Wereldhave en 4,4% voor Vastned.

