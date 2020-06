AEX zakt fors weg tot onder 550 punten

De AEX ging rond elf uur 2,1% omlaag bij een stand van 547,51punten. De AMX zakte 3% naar 738,20 punten.

De overige Europese beursgraadmeters kregen ook stevige klappen. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 2,4%, 2,5% en 2,7%.

De indexfutures wezen op een 1,2% tot 1,9% lagere opening voor de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Woensdag sloot de Dow Jones-index 1% lager en de Nasdaq-index 0,7% hoger.

De sombere boodschap van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zorgde voor verkoopdruk. De Fed verwacht dat de grootste economie ter wereld dit jaar met 6,5% krimpt. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is het daardoor nodig om de rente nog lang op een laag niveau te houden. Vooral de hoge werkloosheid in de Verenigde Staten, die naar verwachting dit jaar niet meer onder de 9% zakt, baart Powell zorgen. Beleggers kijken dan ook uit naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die om half drie naar buiten komen.

Verder zijn alle ogen gericht op de bijeenkomst van de eurogroep later vanmiddag. Vooral de plannen voor een herstelpakket om de economie in de eurozone te ondersteunen, staat in de belangstelling.

Just Eat Takeaway veert flink op

In de AEX liet Just Eat Takeaway 0,8% liggen. De maaltijdbezorger betreedt de Amerikaanse markt door branchegenoot Grubhub over te nemen voor omgerekend zo’n $6,3 miljard. Daarmee ontstaat het grootste voedselbezorgingsbedrijf ter wereld buiten China. Just Eat Takeaway kelderde woensdag ruim 13% nadat het bedrijf bevestigde fusiegesprekken te voeren.

Financiële waarden kwamen fors onder druk in reactie op de kater over de Fed. ING koerste 5,5% lager, terwijl ABN Amro 5,6% moest afstaan. Aegon viel 5,7% terug.

RD Shell zat eveneens in de achterhoede met een verzwakking van 4,8% na de stevige terugval van de olieprijs.

Unilever was een positieve uitzondering met een plus van 3,7%. Beleggers reageerden positief op de melding van het levensmiddelenconcern om zijn juridische structuur te versimpelen en verder te gaan als Unilever PLC, waarmee het bedrijf op papier Brits wordt.

AkzoNobel raakte 2,2% kwijt. Het verfconcern meldde een herstel te zien in het tweede kwartaal doordat de distributiekanalen weer grotendeels open zijn. Analisten bij KBC benadrukten dat de omzetverliezen groter waren dan voorzien.

DSM hield de schade beperkt tot een verlies van 0,3%. De producent van kunststoffen en voedingsingrediënten zou de ogen hebben laten vallen op de Oostenrijkse branchegenoot Erber.

Unibail-Rodamco-Westfield gleed 7,1% onderuit, na een adviesverlaging door JP Morgan naar ’onderwogen’ en een koersdoelverlaging tot €58. Goldman Sachs heeft zijn belang in het winkelvastgoedbedrijf recent opgekrikt tot meer dan 10%. De bank kwam maandag nog met een verkoopadvies.

Bij de middelgrote fondsen sloot Air France KLM de rij met een aderlating van 6,4%. De vakbond voor cabinepersoneel bij KLM wil naar de rechter stappen over de structuur van toekomstige ontslagen. Bodemonderzoeker Fugro had ook een mindere dag met een koerstik van 4,9%.

