Kåre Schultz, topman van Teva. Ⓒ Foto Amaury Miller

Medicijndoosjes in het Engels en een bijsluiter op je mobieltje. Teksten op pakjes in de apotheek moeten allemaal in dezelfde taal, betoogt ceo Kåre Schultz van farmaceut Teva in een Telegraaf-interview.