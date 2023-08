Waarde van Adyen gehalveerd: ’Koersval gerechtvaardigd om risico toekomstige groei’

Vooral op donderdag kreeg de voormalige beurslieveling het zwaar te verduren. De boodschap van Adyen dat de winstgevendheid onder druk is gekomen door het aantrekken van nieuw personeel en toegenomen concurrentie gaf de aanzet tot een golf aan verkopen. Het aandeel zakte vanochtend weg tot nabij €800 om vervolgens weer iets op te veren. Dat is een halvering in vergelijking met de jaarpiek van €1689 eind vorige maand. Ook de beurswaarde is hard geraakt tot net boven de €25 miljard. Per saldo is Adyen dit jaar 35% kwijtgeraakt.

Dat ook op maandag beleggers nog steeds massaal uit het aandeel stappen, is een reactie op het pessimisme bij veel analisten. Vooral Citigroup ziet het somber in. De Amerikaanse grootbank hakt er fors in met een scherpe verlaging van het koersdoel van €1000 naar €750. Analisten van Citi zijn sceptisch over de lange termijn vooruitzichten die Adyen naar buiten heeft gebracht.

Roze bril afgezet

Morgan Stanley heeft de roze bril bij Adyen afgezet. Het advies voor de betalingsverwerker wordt teruggeschroefd naar ’houden’. Analisten bij de grootbank in de VS menen dat de enorme koersdaling in de voorbije handelsdagen gerechtvaardigd is gelet op de risico’s bij de groeivooruitzichten en het ontbreken van nieuwe aanjagers voor de koers.

Bij KBC dat aanvankelijk nog een koersdoel van €2000 voor Adyen had, is het enthousiasme eveneens getemperd. Het nieuwe koersdoel gaat bij de Belgische zakenbank terug naar €1500. Analisten van KBC houden er rekening mee dat de tegenwind in de eerste zes maanden aan zal houden, maar zijn nog positief voor de langere termijn.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de beperkte communicatie van Adyen met analisten en investeerders sterk heeft bijdragen aan de gekelderde koers. Hij wijst erop dat de tucht van de kapitaalmarkt een grote rol speelt. „Vooral de Angelsaksische beleggingswereld pakt bedrijven keihard aan als er onvoldoende zicht is op de toekomstperspectieven. Daar komt nog bij dat Adyen alleen met halfjaarcijfers komt.”

Volgens Van de Groep is het voor beleggers in Adyen een kwestie van stilzitten als je geschoren wordt. „Op deze niveaus heeft het weinig zin om nog uit te stappen.”

Particuliere beleggers lijken juist kansen te zien, na de halvering van de koers. Bij broker Lynx was Adyen in de voorbije 30 handelsdagen het meest verhandelde aandeel onder Nederlandse klanten. Vooral vorige week was er grote belangstelling om in het aandeel te handelen met drie keer zoveel transacties als in ASML.