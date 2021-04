Vissershoop vervlogen: pulsvisverbod blijft staan

Vooral Nederlandse vissers worden namelijk zwaar getroffen door het Europese besluit om per 1 juli het vissen met stroomstootjes op platvissen totaal te verbieden. Het Europese Hof stelt echtter dat het de taak is van de politiek en niet van de rechter om een besluit te nemen over het pulsverbod.

Het oordeel van de hoogste Europese rechter was de laatste strohalm waar de vissersfamilies zich aan vasthielden in deze toch al moeilijke tijden, aldus de visserij-onrganisaties VisNed en de Nederlandse Vissersbond in een gezmanelijke reactie.

„De besluitvorming in Europa om de pulsvistechniek te verbieden is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies”, stellen Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond en Pim Visser van VisNed in een gezamenlijke verklaring.

In oktober 2019 stapte landbouwminister Carola Schouten naar het hof met het verzoek het pulsverbod ongedaan te maken. Volgens haar is het verbod niet vastgesteld ’op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies’.

De rechter erkent dat er een positief wetenschappelijk advies ligt. Maar omdat niet alle wetenschappelijke conclusies over pulsvisserij hetzelfde zijn, kan hij geen uitspraak doen. De politiek is ervoor om een afweging te maken tussen verschillende wetenschappelijke adviezen, stelt het Europese Hof.