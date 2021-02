Unilever komt coronacrisis ’veerkrachtig’ door

„In een volatiel en onvoorspelbaar jaar hebben we veerkracht getoond tijdens de coronacrisis. Ik wil het Unilever-team bedanken, wiens toewijding en harde werk onder de moeilijkste omstandigheden sterke resultaten hebben opgeleverd”, zegt topman Alan Jope.

Daling omzet

Unilever zag de omzet vorig jaar met 2,4% dalen tot €50,7 miljard ten opzichte van 2019 vanwege het negatieve effect van valutakoersen. De nettowinst kwam uit op €6,1 miljard, een lichte toename. Het levensmiddelenconcern zag de verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis stijgen door de coronapandemie, maar verkocht minder producten aan bedrijven en horecazaken.

Bekijk ook: Lab Unilever bedenkt zelfreiniger van zeewier

„Als resultaat hebben we in het laatste kwartaal marktaandeel gewonnen in meer dan 60% van onze activiteiten. Het bedrijf genereerde ook een onderliggende bedrijfswinst van € 9,4 miljard en een vrije kasstroom van € 7,7 miljard, een stijging van € 1,5 miljard”, aldus Jope.