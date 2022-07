Beursblog: Dow Jones herstelt zich na slechte opening; AEX verliest iets

De Amerikaanse beursindex Dow Jones heeft zich donderdag goed weten te herstellen. Nadat de dag bijna 2% lager is geopend, blijft het verlies beperkt tot 0,3%. De Amsterdamse beursgraadmeter AEX is donderdag bijna een procent lager geëindigd. ING is met met een koersdaling van 4% de grootste daler en deelt mee in de tegenvallende halfjaarresultaten van de Amerikaanse zakenbanken JP Morgan en Morgan Stanley.