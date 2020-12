Nederland wil volgend jaar weer bijna €100 miljard lenen

Komend jaar denkt de overheid €95,6 miljard op te moeten halen op de kapitaalmarkt. Al hangt dat natuurlijk sterk af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Dat heeft het Agentschap, dat de schulduitgifte verzorgt, vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Het virus schopt de planning van het Agentschap van de Generale Thesaurie, het onderdeel van het Ministerie van Financiën dat zorgt voor de uitgifte van obligaties, dit jaar flink in de war.

Pre-corona

Vooraf, toen er bij het woord corona aan een verfrissend biertje werd gedacht, verwachtte het Agentschap dit jaar €42 miljard op te halen. Die planning moest op de schop, de Nederlandse Staat had meer geld nodig om de crisismaatregelen te financieren. „In een paar dagen tijd moesten we een compleet nieuwe planning maken, die uitkwam op bijna drie keer de financieringsbehoefte die we aan het begin van het jaar verwachtten”, schrijft agent Elvira Eurlings bij de nieuwe outlook.

Uiteindelijk werd er dit jaar €95 miljard uit de markt gehaald. Minder dan de €135,8 miljard die het Agentschap op het hoogtepunt van de crisis dacht nodig te hebben. Maar de Nederlandse economie bleek in het derde kwartaal sneller dan verwacht te herstellen.

Geld toe op lening

Een voordeel had het Agentschap wel: aangezien Nederland een sterke economie heeft, en de overheidsfinanciën goed op orde zijn, is de rente die er op obligaties betaald wordt extreem laag. Bij de plaatsing van een nieuwe obligatie met een looptijd van tien jaar was de rente -0,463%. Beleggers betaalden dus om hun geld aan de Nederlanse staat uit te leen.

Bepalen hoeveel geld er voor dit jaar nodig is, is ook niet gemakkelijk. Het Agentschap houdt er rekening mee dat de Nederlandse economie volgend jaar met 2,8% groeit, volgens de raming van het Centraal Planbureau (CPB). Maar mocht er een nieuwe coronagolf komen, of als vaccins niet goed werken of te weinig beschikbaar zijn, dan kan die groei wegzakken tot 1,5%.