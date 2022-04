’Chinese oliereuzen azen op Shell-bezit in Rusland’

Shell wil vrijdag niet reageren op deze, naar verluidt, al gevorderde gesprekken over de verkoop van zijn belang van 27,5% in Sakhalin 2. Dat is het gas- en olieproject in het oosten met een investeringswaarde ooit van bijna $11 miljard. De Shell-top in Londen zou, vanwege de harde onderhandelingen met de Chinezen, ook andere potentiële kopers benaderen om een gunstige prijs te krijgen.

Zeer grote kortingen

Potentiële kopers zullen zeer grote kortingen bedingen, aldus analisten, wetende dat Shell snel van zijn bezit af wil. Het concern, dat in 1992 de vergunning kreeg, pompt daar bij gunstige weersomstandigheden 9,6 miljoen ton vloeibaar aardgas per jaar op, en ongeveer 180.000 vaten olie per dag.

Het nog onbekende bod van de Chinese staatsbedrijven biedt anderzijds mogelijkheden voor gegarandeerde afzet: China steunt de Europese en Amerikaanse sancties tegen president Poetin niet, de drie Chinese olie- en gasbedrijven kunnen direct de opbrengsten uit het Sakhalin 2-veld verkopen en te gelde maken.

Oorlog

Het sinds dit jaar volledig Britse olie- en gasconcern nam na de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari op 8 maart het besluit om zijn jarenlang opgebouwde investeringen af te stoten uit protest tegen de bloedige oorlog. Het boekte tot $5 miljard af op zijn bezittingen. Volgens consultant WoodMcKenzie is het €4,1 miljard waard.

Die afboekingen gelden ook investeringen in projecten in vloeibaar gemaakt gas. Het stapte uit zijn 10% belang in de nu geblokkeerde Nord Stream 2-pijpleiding, €9,5 miljard groot. Shell, ook sterk in de grondstoffenhandel, stopte eveneens met het kopen van Russische ruwe olie op de dagmarkt. Bovendien gingen alle tankstations, de productie van vliegtuigbrandstoffen en smeermiddelen in de verkoop.