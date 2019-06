Luchtvaart mijdt Straat van Hormuz

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) vaardigde eerder een verbod uit voor de burgerluchtvaart om nog langer gebruik te maken van het door Teheran gecontroleerde luchtruim boven de zee-engte.

KLM noemde de stap een "voorzorgsmaatregel". ''Veiligheid heeft voor KLM de hoogste prioriteit. We volgen alle ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op de veiligheid van het luchtruim 24/7 op de voet en richten de operatie zo in dat de veiligheid van de vluchten is gewaarborgd", laat de luchtvaartmaatschappij in een verklaring weten.

De maatschappijen die het gebied mijden laten hun vliegtuigen omvliegen. Ook onder meer Malaysia Airlines en Singapore Airlines doen dat. American Airlines en Delta Air Lines hadden al laten weten niet meer over Iran te vliegen, naar aanleiding van de FAA-stap. United Airlines heeft zijn vluchten tussen New York en Mumbai voorlopig gestaakt.