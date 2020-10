’Huwelijk Peugeot-moeder PSA en Fiat-baas FCA mag doorgaan’

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Met de fusie van PSA en FCA tot de fusienaam Stellantis ontstaat met een waarde van $38 miljard ’s werelds vierde grote autobouwer met de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram en Maserati.

De Europese Unie hikte echter tegen deze fusie aan, omdat het nieuwe bedrijf te veel macht zou krijgen op de markt van bestelwagens. Met het overhevelen van de productie van bestelwagens van PSA naar het Japanse Toyota zouden de bezwaren van de kartelautoriteiten zijn ondervangen. PSA heeft al een joint venture met Toyota op het gebied van bestelwagens.

Huwelijk

Wanneer de EU werkelijk toestemming verleent is nog niet duidelijk. Brussel heeft tot 2 februari 2021 de tijd om een beslissing te nemen over het huwelijk tussen de Franse- en Italiaans-Amerikaanse autofabrikant. De twee hebben wel aangegeven dat zij de fusie in het eerste kwartaal willen afronden. De fusie hing eerder dit jaar aan een zijden draadje, omdat door de corona-uitbraak de beurswaarde van de twee voor een groot deel is verdampt.

PSA en FCA hadden zich een jaar geleden al voorgenomen om samen te smelten tot Stellantis, waarmee zij jaarlijks €5 miljard aan kosten willen besparen. Dat wordt nog een hels karwei, want die besparingen moeten onder druk van de Franse regering gebeuren zonder fabrieken te sluiten.