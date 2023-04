Premium Het beste van De Telegraaf

Triodos vecht honderden rechtszaken uit in Spanje over certificaten

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Triodos heeft in Spanje inmiddels twaalf rechtszaken verloren en zestien gewonnen van boze beleggers die het geld terug willen dat ze hadden gestoken in certificaten van de bank. Dat blijkt uit een informatiememorandum over de verhuizing naar een nieuw platform dat zal gebruikt worden voor de handel in de stukken. In totaal lopen er in Spanje 270 rechtszaken over de certificaten.