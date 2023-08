Van handel in noedels naar race tot miljardair: wie is rijkste man van Vietnam?

Amsterdam - Beginnende makers van elektrische auto’s doen het goed op de beurs, maar de snelheid waarmee de Vietnamese autobouwer VinFast op Wall Street General Motors (GM) en Ford inhaalt is ongekend. VinFast kreeg op 15 augustus een notering aan techbeurs Nasdaq. Een halve maand later is het aandeel zeven keer over de kop gegaan en is het jonge bedrijf $200 miljard waard, meer dan Ford en GM samen.

Pham Nhat Vuong Ⓒ Bloomberg