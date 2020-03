Amazon opent zijn Nederlandse webfiliaal

Amazon.nl werd voorheen alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. Klanten die andere producten wilden bestellen werden sinds 2016 doorverwezen naar de Duitse site van Amazon. Over de uitbreiding van Amazon in Nederland werd al jaren gespeculeerd. In 2018 opende Amazon een nieuw kantoor in Amsterdam. Bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl konden zich eerder al laten registreren.

Voor 2,99 euro per maand kunnen consumenten ook Prime-klant worden bij Amazon. Met het lidmaatschap kan worden geprofiteerd van gratis bezorging, het onbeperkt streamen van films en tv-series via Prime Video en het spelen van gratis games en in-game-content met Twitch Prime. Verder geldt voor Prime-leden dat ze onbeperkte opslag hebben met Amazon Photo.