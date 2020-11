Deze begeleider van werknemers krijgt $35 miljoen

Met het geld wil de start-up van Job van der Voort en Marcelo Lebre zijn activiteiten uitbreiden naar 35 landen, het is nu actief in 17 landen.

Bedrijven die personeel zoals programmeurs in het buitenland aannemen schakelen Remote in als een intermediair, waarop werknemers daar een lokaal arbeidscontract krijgen. Dat bleek recent een gat in de markt.

Het platform handelt wereldwijd zaken als de loonadministratie, belastingen en lokale personeelsbeloningen af.

Daarnaast biedt Remote een vacaturebank waar gebruikers banen kunnen plaatsen of solliciteren naar vacatures.

Van der Voort en Lebre van start-up Remote vinden gat in de markt. Ⓒ FOTO REMOTE

Dit voorjaar haalden Van der Voort, eerder betrokken bij start-up Gitlab dat een waardering van $1 miljard behaalde, en Lebre - eerder hoofd technologie van vertaaldienst Unbabel - $11 miljoen op. Bij Gitlab werd al op afstand gewerkt.

Deze nieuwste investeringsronde waarover Emerce bericht staat onder leiding van Index Ventures, waarbij ook Sequioa Capital en private investeerders participeerden.