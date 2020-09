Tilburgse taartenmaker Maître Paul bankroet

Bij het bedrijf zijn rond de tweehonderd mensen werkzaam. Zij zijn vandaag in verschillende sessies geïnformeerd over de stand van zaken. „De sfeer is gelaten”, vertelt curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten. Het faillissement dat aangevraagd is door het Japanse moederbedrijf, pattiserieketen Châteraisé, kwam volgens de curator onverwachts voor het management. „Al is Maître Paul wel al jaren verliesgevend.”

Van Logtestijn gaat de komende dagen inventariseren of een doorstart mogelijk is. „De opstelling van de moedermaatschappij is daarbij cruciaal. Ze zijn verreweg de grootste afnemer en zullen of zelf een doorstart moeten willen maken of deze faciliteren via een afnamecontract. We hopen zo snel mogelijk contact te leggen met het moederbedrijf om de doorstart-opties te bespreken.”

Lopende orders

Als de Japanners niet mee willen werken, denkt de curator dat het snel einde verhaal is. De komende dagen zal de bakkerij de lopende orders nog afhandelen.

De coronacrisis is niet de eerste tegenslag voor het Tilburgse bedrijf dat dagelijks zo’n 50.000 taarten en 120.000 tompoucen produceert. Vorig jaar werd de bakkerij getroffen door een brand die het hele pand in de as legde. De curator onderzoekt nog of dat ook een van de oorzaken van het faillissement is.

Maître Paul is sinds 2012 in Japanse handen. Het bedrijf is in 1984 ontstaan uit een fusie van Albert Heijn-bakkerij Albro en Carels Banketbakkerij. Het bedrijf was eerder in handen van Milchof Eiskrem GmbH, het Zwitserse concern Nestlé en investeringsmaatschappij Clearwood.