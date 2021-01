Sunweb: boek je vakantie bij onze concurrent

Het concern roept consumenten in paginagrote advertenties in De Telegraaf en het AD op om hun vakantie voor de zomer bij concurrenten als TUI, D-reizen of Corendon te boeken. Daarmee wil Sunweb naar eigen zeggen aangeven dat elke boeking op dit moment telt voor de sector.

Knipoog

„We geven hiermee een knipoog naar de hele situatie. Op deze manier willen we weer wat gezelligheid terugbrengen rond het thema vakantie en mensen inspireren om toch weer na te denken over hun vakantie, zodra het straks allemaal weer kan”, zegt Sunweb-topman Mattijs ten Brink in een toelichting op de campagne. „Corona heeft de hele reissector geraakt, zonder aanzien des persoons. Ook wij hebben sinds maart vrijwel geen omzet meer gedraaid”, aldus Ten Brink, die zaterdagmorgen nog geen reacties van zijn concurrenten had ontvangen.

In de advertentie wordt zelfs opgeroepen een vakantie te boeken bij Corendon, de touroperator die Sunweb afgelopen maand voor de rechter sleepte omdat deze weigert een koopcontract na te komen.

De campagne is volgens hem geïnspireerd op een recente oproep van Burger King om ook hamburgers te bestellen bij andere fastfoodketens, zoals Mc Donalds.

Geen vakantiereizen

De reisbranche wordt zwaar getroffen door de coronapandemie en maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Door de Nederlandse overheid wordt het momenteel ook afgeraden om in het buitenland op vakantie te gaan. Sunweb voert daarom in ieder geval tot 19 januari geen vakantiereizen uit. Maar het bedrijf wil voorkomen dat Nederlanders door de lockdown even helemaal niet aan vakanties denken.