Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Hogere rentes blijven aandelen pijn doen’

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Hoewel de in de afgelopen week gepubliceerde bedrijfswinsten per saldo meevielen, noemt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan het cijferseizoen minder mooi dan gebruikelijk. Hij denkt ook dat centrale banken, met donderdag het rentebesluit door de ECB, een structureel herstel op de aandelenmarkten voorlopig in de weg staan.