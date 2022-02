Premium Het beste van De Telegraaf

Rabobank boekt hoge winst, maar weerspreekt ’business boven fraudebestrijding’

UTRECHT - Met een ’uitzonderlijk hoog resultaat’ van €3,692 miljard in 2021 heeft Rabobank het tweede coronajaar opvallend goed afgesloten. Tegelijkertijd is er wel een nieuwe tik op de vingers van toezichthouder DNB voor matige witwascontroles bij de bank. „Maar business boven compliance durven we te weerspreken”, klinkt het stellig in de top van Rabobank.