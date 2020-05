Nikkei klimt ondanks recessie in Japan

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,5 procent hoger op 20.133,73 punten.Uit cijfers van de overheid bleek dat de op twee na grootste economie ter wereld in het eerste kwartaal met 0,9 procent is gekrompen door het coronavirus. De krimp was echter minder sterk dan economen hadden gevreesd. In het vierde kwartaal kromp de Japanse economie nog met 1,9 procent door een belastingverhoging en een tyfoon die voor veel schade zorgde.

De Japanse oliebedrijven waren in trek dankzij de verdere opleving van de olieprijzen. De chipsector stond daarentegen onder druk door de dreiging van nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten tegen de Chinese technologiegigant Huawei. De Amerikanen willen het buitenlandse chipmakers moeilijker maken om halfgeleiders te leveren aan Huawei. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest verloren 3,7 en 4,3 procent. Screen Holdings kelderde bijna 14 procent.

De andere Aziatische beurzen gingen ook vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,6 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney dikte 1 procent aan.