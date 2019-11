Telecomreus Orange doet thuis goede zaken

De fikse concurrentie op de Franse telecommarkt nam in de afgelopen drie maanden af. Dat gaf Orange, dat ongeveer de helft van de winst in zijn thuismarkt verdient, de nodige adempauze. Het aantal klanten met een glasvezelaansluiting dikte in de voorbije periode aan met zo'n 178.000. Dat is een record voor het derde kwartaal. De omzet steeg met afgerond 1 procent tot 10,6 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging met een fractie omhoog tot 3,6 miljard euro.

Volgens kenners kan het telecombedrijf, nu het goed presteert, zich op groei gaan richten. Orange kan het overtollige geld inzetten om meer huishoudens op glasvezel aan te sluiten en 5G-netwerken aan te leggen. De strategie van het bedrijf is om op het vlak van technologie beter te worden dan rivalen.