’Nederland in top 10 landen waar je ’t snelst geld verdient’

Dat blijkt uit internationaal onderzoek door de Britse financiële vergelijkingssite money.co.uk, dat daarvoor informatie van Worlddata.info heeft gebruikt.

Het gemiddelde inkomen dat Nederlanders per jaar verdienen is volgens deze site €45.430, of €175 per dag. Hiervoor is gekeken naar het Bruto Nationaal Product, dat is gedeeld door de bevolking. Deze bedragen zijn wel bruto. Het gemiddelde inkomen is hierdoor hoger dan het modale inkomen, het inkomen dat in Nederland het vaakst voorkomt. Dit is in 2021 €36.500 bruto.

In het piepkleine Liechtenstein verdient een gemiddelde werkende in vier dagen al de duizend pond. In Zwitserland, Noorwegen, Luxemburg en IJsland duurt het gemiddeld vijf dagen en in de Verenigde Staten, Ierland, Denemarken zes dagen.

In Qatar, Zweden, Australië, Oostenrijk en Singapore doet een werknemer er net als in Nederland zeven dagen over.

Rondkomen

De Britse site keek ook naar in welk land je het langst kunt rondkomen van £1000. In Colombia red je het hier 109 dagen mee. Wel heb je 62 dagen moeten werken om het te verdienen. Ook in Turkije (103) en Kazachstan (100) hou je het lang vol.

Alleen landen die lid zijn van de OESO of meer dan 0,8 scoorden op de index van menselijke ontwikkeling van de Verenigde Naties zijn overigens meegenomen in het onderzoek. Landen in Afrika zijn daarom bijvoorbeeld niet onderzocht, behalve het kleine eilandstaatje Mauritius.

In Zwitserland, een van de landen met de hoogste inkomens, liggen ook de kosten van levensonderhoud relatief hoog. Met £1000 kun je 27 dagen leven, berekenen de Britten.

Voor Nederland is berekend dat je het met £1000 zo’n 42 dagen uit kunt houden. Daarmee staan we met Oostenrijk op een gedeelde plek 12 van duurste landen om te leven.