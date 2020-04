'Overbruggingsregeling werkt niet voor tuinders'

De overheid kijkt voor het omzetverlies naar de totale omzet in 2019 en deelt die door vier. Daar komt dan een omzet uit waar de huidige omzet minimaal een vijfde onder moet liggen. Bedrijven die normaal gesproken 50 tot 70 procent van hun omzet in de maanden maart tot en met mei halen, komen daardoor niet aan de drempelwaarde terwijl het eigenlijke omzetverlies veel groter is.

Volgens LTO hebben onder meer kwekers van bomen en planten en telers van bollen en bolbloemen nu haast niets aan de regeling.

FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, pleit na een rondgang onder de leden voor een uitbreiding van de regeling die loopt tot juni. Volgens verschillende bedrijven komt de verwachte omzetdaling namelijk later.

Circa twee derde van de leden van FME zegt gebruik te zullen maken van de NOW-regeling. De organisatie is vooralsnog te spreken over de aanpak van het kabinet. Maar als er geen rekening wordt gehouden met een langere looptijd komen veel techbedrijven alsnog in grote problemen, waarschuwt FME.