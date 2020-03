Run op Nederlandse staatsobligaties met negatieve rente

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) Ⓒ ANP

DEN HAAG (AFN) - De interesse in obligaties van de Nederlandse staat is dinsdag flink groter dan het aanbod. Op een uitgifte van nieuwe schuldpapieren is voor €17 miljard ingetekend, terwijl de overheid er €4 tot 6 miljard mee wilde ophalen.