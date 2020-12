Fugro knalt omhoog op lagere beurs

Rond half één noteert de AEX-index 0,2% lager op 610,3 punten. De Midkap-index gaat 0,7% omlaag naar 906,5 punten. De koersenborden in Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,3%) kleuren eveneens rood. Londen staat juist 0,2% in het groen nadat het Verenigd Koninkrijk het licht op groen heeft gezet voor het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Na de fraaie koerswinsten van de afgelopen weken nemen beleggers vandaag gas terug. Maar vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) verwacht dat de koersen deze maand verder gaan stijgen. „Ik denk dat het sentiment positief blijft richting Kerstmis. Beleggers bereiden zich voor op een wereld na corona en zijn bereid om meer risico’s te nemen. Er stroomt veel geld vanuit obligaties en cash naar aandelen”, zegt Van Schie.

Op Wall Street zat de stemming er dinsdagavond goed in. De brede S&P 500-index en techbeurs Nasdaq scherpten hun records aan. De Amerikaanse beurzen doen vandaag echter een stapje terug en openen naar verwachting 0,1% tot 0,4% lager. Vanmiddag is het voor beleggers op Wall Street uitkijken naar het banenrapport van loonstrokenverwerker ADP. Dat geldt als een voorproefje op het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat vrijdagmiddag verschijnt.

Heineken smaakmaker, Aegon onderaan

In de AEX is Heineken de smaakmaker met een plus van 2,6%. De bierbrouwer profiteert van een koopadvies van analisten van Citigroup. Daarnaast gaat Heineken in China het merk Amstel op de markt brengen. Betalingsdienstverlener Adyen wint 1,6%.

Royal Dutch Shell dikt 0,3% aan. Zakenbank JPMorgan heeft haar beleggingsadvies voor aandelen van het olie- en gasconcern opgeschroefd naar ’overwogen’.

Bij de hoofdfondsen zijn de financiële waarden echter de achterblijvers. Aegon staat onderaan met een verlies van 2%. De verzekeraar zat begin deze week nog in de lift dankzij de meevallende verkoopopbrengst van zijn Centraal- en Oost-Europese activiteiten.

ABN Amro en ING leveren respectievelijk 1,6% en 1,1% in. Moody’s laat zich vandaag negatief uit over Europese banken. De kredietbeoordelaar denkt dat zij volgend jaar last krijgen van een traag economisch herstel, meer slechte leningen en een rem op winsten.

Galapagos koerst 1,1% lager. Het biotechbedrijf laat weten een stap te hebben gezet met een onderzoek naar zijn middel tegen een ziekte die nierfalen kan veroorzaken.

Prosus levert 0,5% in. Volgens persbureau Bloomberg wil de techinvesteerder investeren in online platformen die zich bezighouden met ouderenzorg, om zo in te springen op de groeiende vraag in die markt door de coronacrisis.

Bij de middelgrote fondsen laat Fugro een wilde rit zien en wordt 6,9% hoger verhandeld, gecorrigeerd voor het ex-claim gaan van het aandeel. Maandag werd nog het licht op groen gezet voor de claimemissie bij de bodemonderzoeker waarvan dinsdag nabeurs de voorwaarden zijn bekendgemaakt. Bij de claimemmissie wil Fugro aandelen verkopen voor €2,12 per stuk. Daarbij geven 13 aandelen recht op 11 nieuwe aandelen. De claimrechten kunnen worden uitgeoefend tot 10 december.

PostNL is in mindere doen. De post- en pakjesbezorger gaat 3,1% omlaag.

Smallcapfonds Acomo (Amsterdam Commodities) daalt 3,3% naar €20,75. Het handelshuis in thee, noten en specerijen heeft voor €96 miljoen aan aandelen uitgegeven voor €19,50 per stuk. Acomo wil de opbrengst gebruiken voor de overname van Tradin, een onderneming voor biologische ingrediënten. Met die transactie is €330 miljoen gemoeid.

Ajax zakt 1%. De voetbalclub verloor dinsdag met 1-0 van Liverpool. Als de Amsterdammers volgende week winnen tegen Atalanta Bergamo zijn zij in de lucratieve Champions League alsnog door naar de volgende ronde.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.