Goed jaar voor topbelegger Warren Buffett

Buffett spreekt dan ook van „een goed jaar”. Mede doordat belangen in onder meer techreus Apple minder waard werden, rapporteerde Berkhire Hathaway ook een nettoverlies van $22,8 miljard over 2022. Maar dit resultaat schommelt sterk. Een jaar eerder boekte de investeringsfirma van Buffett namelijk nog een nettowinst van bijna $90 miljard. Bovendien is de beurskoers van Apple sinds begin dit jaar ook alweer met 17% opgelopen.

Berkshire Hathaway kocht vorig jaar voor $7,9 miljard aan eigen aandelen in. Mede daardoor ging de beurskoers van het Amerikaanse concern met 4% omhoog, terwijl de belangrijke beursgraadmeter S&P 500 met 18% daalde.

Jaarlijkse brief

Zaterdag is ook de jaarlijkse brief van Buffett aan zijn aandeelhouders verschenen. In dat schrijven gaat de Amerikaan in op het verwijt van critici dat grote bedrijven als Berkhire Hathaway te weinig belasting zouden betalen. Maar hij rekent voor dat Berkshire van 2012 tot en met 2021 ruim $32 miljard in de Amerikaanse staatskas heeft laten vloeien.

Volgens Buffett is zijn onderneming dankbaar voor alle kansen die de Amerikaanse overheid mogelijk heeft gemaakt door investeringen in infrastructuur, onderwijs en zorg. „Daarom hopen en verwachten wij nog veel meer belasting te gaan betalen in het komende decennium.”

Opvolger

De 92-jarige Buffett heeft eerder zijn collega Greg Abel aangewezen als zijn opvolger, maar hij wil niet zeggen wanneer hij vertrekt. Ook in zijn jaarlijkse brief schrijft het ’orakel van Omaha’ er niets over.

Wel kondigt Buffett aan dat hij op zaterdag 6 mei de aandeelhouders van Berkshire Hathaway gaat bijpraten tijdens het jaarlijkse ’Woodstock voor kapitalisten’ in zijn woonplaats Omaha. Hij wordt tijdens die bijeenkomst vergezeld door zijn 99-jarige rechterhand Charlie Munger.