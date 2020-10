Hij heeft vaker betalingsproblemen dan zij

Het aandeel Nederlanders met betalingsproblemen dat bij de stichting staat geregistreerd is al een paar jaar stabiel: 4,75%, blijkt uit de Schuldenmonitor van Stichting BKR.

Met betalingsproblemen wordt bedoeld dat er een achterstand is op een lopend krediet, een aflossingsregeling is getroffen, de betaling is opgeëist, meer dan €250 is afgeboekt, of een schuldregeling is getroffen.

Slechts in 7% van de betalingsachterstanden wordt een aflossingsregeling getroffen, meldt de stichting. Dat percentage is al jaren constant.