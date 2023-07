Column: pas op als FNV-baas Warren Buffett citeert

Altijd even opletten als een vakbondsman superbelegger Warren Buffett aanhaalt. „Er is een klassenstrijd, maar het is mijn klasse, de rijke klasse, die deze strijd aanvoert. En we winnen”, zei de ’wijze uit Omaha’ ooit en FNV-voorzitter Tuur Elzinga zegt het hem na in een interview met het FD maandag: „Ook hier is van de economische groei van de afgelopen veertig jaar te weinig terechtgekomen bij de gezinnen. Huishoudens zijn vooral welvarender geworden omdat er meer en harder gewerkt wordt.”

Karikatuur van FNV-baas Elzinga, die Warren Buffett citeert, klopt niet, betoogt Slagter. Ⓒ ANP/HH