‘Hamsteren is paniekreactie en totaal onnodig’

In de wekelijkse podcast Kwestie van Centen, die deze week is opgenomen op afstand, delen Martin Visser en Herman Stam hun zorgen over de economische crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Hoe blijven bedrijven functioneren nu volledige productieketens zijn platgelegd en werknemers massaal thuiswerken? DFT-verslaggever Martin Visser ziet dat er geen lessen zijn getrokken uit de financiële crisis van 2008 en hekelt de aarzelende kabinetsaanpak. En verder in de podcast: welke sectoren moeten zich het meeste zorgen maken? Hoe vangen we zzp’ers op? Is er staatssteun nodig om faillissementen tegen te gaan? Moeten we gaan hamsteren? En de blunderende ECB-president Christine Lagarde.

Luister hier, hieronder, via DFT.nl, of via je favoriete podcast app.