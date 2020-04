Nomineer uw thuiszorger!

In de media gaat het steeds over het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen. Maar er wordt nauwelijks gesproken over degenen die iedere dag over de vloer komen bij alleenstaande ouderen die hulp nodig hebben. Zij gaan langs om mensen te wassen, hun steunkousen aan te trekken en om hen te helpen met aankleden. Vaak zijn zij het enige bezoek op een dag en de belangrijkste schakel naar de buitenwereld.

Marco van Zijverden (l.), topman van het grootste bloemenhandelshuis ter wereld Dutch Flower Group, en transporteur Eric de Winter kwamen het binden van de boeketten aftrappen, voor de actie Voor Onze Ouderen. Bij Bloom in De Kwakel, één van de 33 werkbedrijven van Dutch Flower Group, stond een deel van de totaal 25.000 dozen en 25.000 emmertjes klaar om alle 150.000 boeketten in te vervoeren. ,,We hebben op drie locaties in totaal 15 werkbanden ingeschakeld, met ieder 14 man personeel. Om alles op tijd af te hebben!”, zei Van Zijverden in de frisse geur van verse bloemen. ,,Wat klaar is, moet constant worden afgevoerd, om verstoping te voorkomen”, wist De Winter. Tot vrijdagochtend blijven de werkbanden nu non-stop doordraaien. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

,,’Wie klapt er nu voor ons?’ horen wij hen vragen, nu er zoveel aandacht is voor verpleegkundigen en artsen”, constateert Liane den Haan, directeur van ouderenorganisatie ANBO. ,,Wij dachten: dat is ook zo. Van alle kwestbare ouderen woont 95 procent thuis. Dat zijn er 850.000. In de verpleeghuizen zijn het er 150.000.”

Het is dus de thuiszorg die bij het grootse deel van de kwetsbare ouderen over de vloer komt en ook zij moeten deze tijd onder hoge druk hun werk doen. ,,Daarom hebben wij iets bedacht”, reageert Den Haan. ,,Wij roepen iedereen op, om de naam van hun favoriete thuiszorg-medewerker aan ANBO door te geven.” Dat kan op de website van de ouderenorganisatie: www.anbo.nl/thuiszorg

De chrystanten in de boeketten van de actie Voor Onze Ouderen komen van de bloemenfamilie achter Zentoo in Maasland v.l.n.r. Marco van Uffelen, Kees van Uffelen en Jeffrey van Uffelen. Ⓒ Foto Rias Immink

,,De mensen die geen mail hebben, kunnen bellen met het telefoonnummer 0348-466666”, voegt de ANBO-directeur nog eraan toe. ,,En dat geldt ook voor ouderen die géén lid van Anbo zijn!”

Samen met de chocolatiers van Coco & Sebas zorgt ANBO er ook voor, dat een flink aantal van de genomineerde thuiszorgers een hart van chocolade krijgt. Na Pasen worden er elke dag twintig chocoladeharten weggegeven. ,,Hartjes voor de thuiszorg!”, roept Den Haan.

De ouderenorganisatie is goed bekend met de thuiszorg-organisaties en directeur Den Haan en ANBO-topper Bernadette Naber maken overuren om de thuiszorg te koppelen aan de bloemen-transporten. Zodat alle boeketjes op de juiste adressen aankomen. Transporteur Eric de Winter verwacht zo’n 150 ritten te moeten maken.