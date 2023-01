Spotify schrapt honderden banen om kosten te verlagen

Met de reorganisatie volgt Spotify andere techbedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die ook ingrijpen in het personeelsbestand vanwege de afzwakkende economie en lagere advertentie-inkomsten.

Ook bestuurslid vertrekt

Persbureau Bloomberg meldde eerder al op basis van bronnen dat er banen zouden worden geschrapt bij het van oorsprong Zweedse Spotify. Volgens de onderneming wordt er een bedrag van 35 miljoen tot 45 miljoen dollar uitgetrokken voor kosten gerelateerd aan het banenverlies. Spotify maakte ook een reorganisatie in het bestuur bekend. Daarbij vertrekt Dawn Ostroff die verantwoordelijk was voor content en advertenties bij Spotify.

In oktober schrapte Spotify al bijna veertig banen bij de podcaststudio’s Gimlet Media en Parcast. Op de aandelenbeurs in New York kelderde het aandeel Spotify vorig jaar met twee derde in waarde, door zorgen bij beleggers over de kostbare investeringen die het bedrijf heeft gedaan in podcasts. Die investeringen zorgen nog voor onvoldoende rendement, aldus kritische aandeelhouders.

Meer ontslagrondes

Microsoft maakte vorige week bekend 10.000 banen te schrappen en bij Alphabet gaan 12.000 arbeidsplaatsen verloren. Voor Amazon en Meta gaat het om respectievelijk ruim 18.000 en 11.000 banen. Volgens een economisch onderzoeksbureau is bijna 20 procent van de Amerikaanse bedrijven van plan de komende maanden banen te schrappen om zo kosten te verlagen.