Prins Bernhard presenteert nieuwste boot

Prins Bernhard en Annette na aankomst bij het Scheepvaartmuseum. Ⓒ Foto Martin van Os

Als een volleerd verkoper prees prins Bernhard het nieuwste schip aan dat hij in de verkoop heeft. Staand op een klein podium in het Scheepvaartmuseum presenteerde hij zondag de gloednieuwe Waterdream California 52. „Het eerste huis van Annette en mij in Amsterdam was een woonboot”, verklaarde hij zijn liefde voor het leven op het water.