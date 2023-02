Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Eerlijke verdeling klimaatkosten essentieel voor draagvlak

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Martin Visser. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

De rekening is hoog. En niemand kan met zekerheid zeggen hóé hoog. In het rapport ’Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ wijst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op de zeer uiteenlopende inschattingen van de klimaatkosten in de komende jaren. Volgens de ene berekening gaat klimaatbeleid in de komende decennia tientallen miljarden kosten, volgens de andere honderden miljarden. De gemiddelde Nederlander is al gauw tienduizenden euro’s kwijt.