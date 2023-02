Eerlijke verdeling kosten essentieel voor draagvlak

Het vorige kabinet pakte het klimaatbeleid voortvarend op. Misschien te voortvarend, zo zou je uit dit advies kunnen concluderen. Want aan die klimaattafels ging het wel over wat er moest gebeuren, maar veel minder over wie voor het bonnetje zou opdraaien. De WRR legt daarmee de vinger op de zere plek: de politiek denkt nauwelijks na over een eerlijke verdeling van de kosten, dat gebeurt pas na ophef in de samenleving.

Nederlanders maken zich er wel druk over wie de rekening moet betalen. Niet omdat ze het niet eens zijn met de klimaatdoelen, maar omdat ze vinden dat de kosten eerlijk moeten worden verdeeld over arm en rijk en over burgers en bedrijven.

Als de politiek vooraf bedenkt hoe warmtepompen, elektrische auto’s, schonere energie en andere klimaatmaatregelen betaalbaar kunnen worden ingevoerd, dan wordt er wellicht ook kritischer gekeken wat de effectiefste opties zijn. De adviseurs geven een belangrijke waarschuwing mee: als geen rekening wordt gehouden met een eerlijke verdeling van de kosten, dan zal de politiek langzamerhand het draagvlak onder de bevolking kwijtraken.