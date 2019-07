Benoemingen bij Intertrust

Godfrey is afkomstig van het in Luxemburg gevestigde Kneip, een dienstverlener voor de financiële sector, waar hij onder meer topman was. Hij begint per 1 oktober bij Intertrust. Terpstra vervulde eerder de rol van operationeel directeur bij Intertrust Luxembourg en neemt per direct zijn nieuwe functie op zich.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik