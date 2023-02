Premium Het beste van De Telegraaf

Column: luister niet meer naar wispelturige ECB

Door Ken Fisher

Tot hoever wordt de rente verhoogd? De renteverhoging van de ECB begin februari ligt ons nog vers in het geheugen en veel mensen vragen zich af wat ons nog te wachten staat. De algemene inflatie loopt weliswaar terug in Nederland en in de eurozone als geheel, maar de beleidsmakers van de ECB blijven erop hameren dat verdere maatregelen noodzakelijk zijn vanwege de torenhoge kerninflatie.