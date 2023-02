’Nederlanders blijven zuinig met energie ondanks prijsplafond’

Dat is evenveel als in de maanden ervoor, ondanks dat stroom en gas minder duur zijn geworden.

Visser had ook niet verwacht dat goedkopere energie gelijk zou leiden tot langere douchebeurten en warmere huiskamers. „Het is nog steeds vreselijk duur. Mensen zijn ook gewend geraakt aan het besparen en dat elektrische dekentje leg je ook niet meteen weg.” Daar komt volgens de expert bij dat de prijs niet de belangrijkste drijfveer is van energiebesparing. „Voorlichting en waarschuwingen over tekorten doen minstens evenveel.”

Eind januari verbruikte Nederland wel even opvallend veel gas. Volgens Visser kwam dat doordat het nauwelijks waaide en er veel gas nodig was voor elektriciteitscentrales om windenergie te vervangen. Daardoor kwam de gasbesparing in die specifieke week maar op 3 procent uit.

Duitsland achterop

Visser houdt in zijn analyse rekening met de temperatuur en vergelijkt het verbruik met dat van eerdere jaren. Daarvoor gebruikt de deskundige openbare gegevens van de regionale energienetten.

De Duitse netbeheerder waarschuwde juist dat het land de afgelopen weken te weinig energie had bespaard. De Bundesnetzagentur zei dat in de tweede helft van januari 8,6 procent minder gas werd gebruikt vergeleken met het gemiddelde in de jaren 2018 tot en met 2021. Het doel is minstens 20 procent.