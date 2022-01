Premium Het beste van De Telegraaf

Vermagerde CES weer bol van gekke gadgets De mafste gadgets van techbeurs Las Vegas: schattig diertje knabbelt aan je vinger

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Sony voegt zich na Google en - naar verluidt nog steeds - Apple in de rij van techbedrijven die auto’s gaat bouwen en ook dit jaar zijn er weer vliegende auto’s te bewonderen op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De beurs is dit jaar vanwege kleiner en korter is dan eerder edities, maar aan opmerkelijke gadgets is ook dit jaar geen gebrek.