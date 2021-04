Fiscus heeft al zeven miljoen aangiftes binnen

In totaal verwacht de Belastingdienst deze aangifteperiode zo’n 9,4 miljoen aangiftes binnen te krijgen. In de eerste week dat er aangifte gedaan kon worden, kampte het systeem van de Belastingdienst steeds met storingen. De uiterste datum waarop er aangifte gedaan kon worden, is daarom verschoven van 1 naar 8 mei.

Belastingtelefoon

Ook de termijn waarop bericht terug komt over de aangifte is verruimd: iedereen die vóór 8 april de aangifte heeft ingestuurd, krijgt voor 1 juli bericht. Wie er heel snel bij was en geen last had van de storingen krijgt deze maand al duidelijkheid.

De Belastingtelefoon heeft inmiddels zo’n 10.000 mensen aan de lijn gehad met vragen over hun aangifte. De verwachting is dat nog eens 20.000 mensen zullen bellen. De meeste vragen betreffen aftrekposten en zorgkosten.