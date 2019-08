J.C. Penney riskeert einde beursnotering

New York - De Amerikaanse warenhuisketen J.C. Penney dreigt zijn notering aan de beurs in New York kwijt te raken. Het aandeel van het bedrijf koerst al geruime tijd onder het vereiste minimum, heeft beursbedrijf New York Stock Exchange (NYSE) laten weten. J.C. Penney krijgt nu zes maanden de tijd om de situatie te verbeteren.