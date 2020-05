UniCredit zet geld opzij vanwege coronacrisis

UniCredit zette voor 1,3 miljard euro aan voorzieningen in de boeken vanwege slechte leningen. Vanwege de crisis wordt rekening gehouden met veel bedrijven en klanten die het hoofd niet meer boven water kunnen houden, wat een stroom aan wanbetalingen tot gevolg zal hebben. Italië is een van de zwaarst getroffen Europese landen door het nieuwe coronavirus.

In het eerste kwartaal zette UniCredit een verlies van 2,7 miljard euro in de boeken. Een jaar eerder was dat nog een winst van bijna 1,2 miljard euro. De opbrengsten zakten met ruim 8 procent tot bijna 4,4 miljard euro. Volgens UniCredit zijn de belangrijkste kapitaalratio's en buffers van de bank sterk.