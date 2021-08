Waarde bitcoin op hoogste niveau in twee maanden

In dat plan gaat het naast wegen, spoorlijnen en bruggen ook over digitale infrastructuur. De stijging van de munten vond plaats na een belangrijke upgrade van het ether-netwerk, waarbij de manier waarop transacties worden verwerkt is veranderd.

Bekijk ook: ABN Amro vindt bitcoin ongeschikt als betaalmiddel

Bitcoin won zondag 3,1 procent tot 45.328 dollar, wat het hoogste peil is sinds 18 mei. Ether steeg 3,5 procent tot 3.191 dollar. De munt won voor de vijfde dag op rij aan waarde te midden van de upgrade. Volgens cryptokenners is het optimisme in de markten voor digitale munten teruggekeerd, al blijft er veel onzekerheid.

Cryptomunten verloren de laatste maanden nog flink. Bij investeerders waren er onder meer zorgen over het strengere optreden van de Chinese overheid tegen de munten. Daarnaast zette ook Tesla-baas Elon Musk crypto's onder druk na vragen over het energieverbruik bij het minen ervan.

Het Amerikaanse infraplan blijft voor de cryptomarkten een bron van onzekerheid. Er worden onder meer strengere rapportagevereisten voorgesteld voor transacties. Daarnaast moeten de crypto's extra belast worden, zo valt te lezen. Het plan moet nog goedgekeurd worden door het Congres.

Bekijk ook: Grote uitstroom van beleggers uit bitcoin

Maar ondanks de Amerikaanse regelgeving in wording wonnen de digitale munten dus aan waarde. In het kielzog van bitcoin en ether stegen ook binance coin, cardano, XRP en dogecoin. De marktwaarde van de digitale munten ligt momenteel op krap 1,9 biljoen dollar. Dat was tijdens het dieptepunt in juni nog bijna 1,2 biljoen dollar.