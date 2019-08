Column: Kabinet moet nu doorpakken

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën zijn van hun geloof gevallen. Ⓒ ANP

Eindelijk... Zo luidt - kort samengevat - de verzuchting onder economen over de kanteling in het financieel beleid van de overheid. Tijdens de crisis riepen veel economen dat Nederland onnodig hard op de rem trapte. En na de crisis riepen nog meer economen dat het nu toch wel welletjes was met het verhogen van het begrotingsoverschot en het verlagen van de staatsschuld.