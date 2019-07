De computer weet al wat voor fastfood jij gaat bestellen

In Zuid-Korea en de Verenigde Staten wordt al volop nagedacht over het inzetten van kenteken- en gezichtsherkenning bij fastfoodketens. Camera’s die kentekens registreren, kunnen kijken of een klant al eerder is geweest, en wat hij destijds heeft besteld. Daarnaast kan een camera aan de hand van je gezichtsuitdrukking en het tijdstip van de dag bepalen waar je behoefte aan zou kunnen hebben, schrijft de Financial Times.

Koffieketen Starbucks is in Zuid-Korea al begonnen met het registreren van klanten aan de hand van hun kentekenplaat, en er zijn plannen om die service naar de VS uit te breiden. McDonald’s heeft in maart al een bedrijf overgenomen dat computers laat leren wat mensen willen.

Klanten bij 700 vestigingen krijgen zo extra suggesties op basis van het tijdstip van de dag en van wat ze al hebben besteld. „Met de data van miljoenen klanten wordt het systeem steeds slimmer”, aldus een topbestuurder van McDonald’s eerder dit jaar. Het is onder meer de bedoeling om wachttijden korter te maken, door bijvoorbeeld het aantal keuzemogelijkheden in de avond te beperken.

„Autoloketten zijn al vijftig jaar hetzelfde, ze maken geen gebruik van de technologie die er is”, zegt de oprichter van databedrijf 5Thru op een vakwebsite voor de horeca. Die startup claimt dat „verschillende ketens in de VS en Canada” van zijn kentekentechnologie gebruikmaken.

Telecomreus AT&T stelt dat al een aantal fastfoodketens hebben geïnformeerd of ze, zodra het snelle 5G-netwerk in de VS wordt uitgerold, die technologie kan worden gebruikt om te voorspellen wat klanten willen. „De mogelijkheden komen eraan”, laat het bedrijf weten. „Maar niemand heeft ze nog volledig benut.”