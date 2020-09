Cruciale stemming bij Unilever over vertrek

Unilever maakte in juni bekend zijn duale Brits-Nederlandse structuur op te geven en op papier volledig Brits te worden. Die stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

Een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks dreigt echter roet in het eten te gooien. De nieuwe wet zorgt ervoor dat multinationals die Nederland verlaten een flinke rekening gepresenteerd krijgen. ,,Als die wet erdoor komt, dan is dat niet in het belang van onze aandeelhouders en stakeholders. Er is momenteel sprake van een hoop onduidelijkheid, maar als de wet erdoor komt dan gaat de verhuizing niet door”, zo liet Unilever onlangs in reactie op dat voorstel weten.

Bekijk ook: Unilever mag exitboete uitsmeren over jaren

Volgens persbureau Reuters is de verwachting dat aandeelhouders in het Nederlandse deel van Unilever in een online stemming met een vertrek hebben ingestemd. De aandeelhouders in het Verenigd Koninkrijk stemmen op 12 oktober over de mogelijke verhuizing.

In de podcast Kwestie van Centen met Martin Visser en Herman Stam: wat zijn de gevolgen als Nederland twee van zijn grootste bedrijven kwijtraakt?