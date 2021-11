’Betere bescherming voor burger die van aardgas af moet’

„Consumenten moeten de overstap van aardgas op een nieuwe warmtebron niet gaan ervaren als een achteruitgang. Het draagvlak onder bewoners is essentieel om deze warmtetransitie soepel te laten verlopen”, schrijft de ACM vrijdag in een oproep aan betrokken partijen.

Gemeenten zullen die energietransitie gaan uitvoeren. Dat gaat leiden „tot grote veranderingen achter de voordeur”, constateert de ACM. De waakhond vindt het belangrijk dat consumenten hun recht kunnen halen als de kwaliteit van warmtelevering daarna tekort schiet.

Rechten

Nu zijn de rechten van consumenten op het gebied leveringszekerheid duidelijk vastgelegd in de Gaswet. Dat moet zo blijven, eist de ACM. „De mate van consumentenbescherming mag niet afhangen van verschillen in warmtebron, woning, type consument of soort netwerk voor warmtelevering. Consumenten moeten tijdens en na de warmtetransitie zoveel mogelijk dezelfde bescherming krijgen zoals nu bij een gasaansluiting.”

Ook wil de ACM dat consumenten voldoende informatie krijgen voordat zij een besluit nemen over het overstappen van aardgas op bijvoorbeeld een warmtenet of een elektrische warmtepomp. Daarvoor is nodig dat ze „een transparant en realistisch overzicht van de kosten en baten ontvangen”.

Keuzeruimte

Verder vindt de consumentenwaakhond het belangrijk dat consumenten een keuzeruimte krijgen. „Bij collectieve warmtenetten zal er in de meeste gevallen geen vrije leverancierskeuze zijn. Keuzeruimte kan er echter wel zijn vóór de aanleg van een warmtenet.”

Consumenten die reeds op warmtenetten zijn aangesloten, klagen nogal eens over de kwaliteit van hun nieuwe warmtevoorziening. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de werkelijke kosten en opbrengsten van warmtepompen. Veel hangt af van de mate van isolatie van een huis, of bijvoorbeeld de aanwezigheid van vloer- en muurverwarming.