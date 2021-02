Bitcoin-broertje ether gaat ook naar record

Beleggers stappen massaal in bij veel verhandelde zogeheten crypto’s.

De koers van de ether tikte voor het eerst de $1918 aan, om later wat in te zakken. Bitcoin ging woensdag voor het eerst door de grens van $52.000. Deze twaalf jaar oude munt heeft inmiddels een marktwaarde van $959 miljard.

Daarachter volgde Binance Coin met na een nieuwe rally tot een prijsrecord van $195 per munt; in 24 uur kwam daar $80 dollar per munt bij. Dit is volgens de veel gebruikte vergelijkingssite CoinMarketCap nu in omvang de vierde cryptomunt geworden, maar strijdt met Polkadot en Cardano om deze positie.

Marktvorsers wijzen op het grote aantal aankopen van de munten door bedrijven. Zij hebben goedkoop kunnen lenen en zien in de cryptomunten een kans om te profiteren van extreme prijsstijgingen.

Ripple

De prijs van ripple, eveneens een veel gebruikte cryptomunt, ligt onder vuur. De Amerikaanse toezichthouder SEC doet onderzoek naar Ripple Labs. Grote platforms die de ripple verhandelen zoals PayBito, eToro, Binance, Coinbase en Bittrex hebben de handel uitgesteld.

In december begon een onderzoek van de SEC tegen Ripple Labs, de verkoop van zijn ripple of XRP-munt zou een inbreuk op regelgeving voor derivatenhandel zijn.

Voor het bedrijf, en de cryptosector, is het een principieel punt geworden: de toezichthouder moet in een rechtszaak eerst duidelijk maken waarom deze munt, anders dan bijvoorbeeld bitcoin, een effect zoals aandeel zou zijn.