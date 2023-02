Premium Het beste van De Telegraaf

Supermarkt mag caissière niet ontslaan om eten croissantjes

Door Marlou Visser

Niet een van de croissantjes uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Wie kan de verleiding van verse croissantjes weerstaan in de supermarkt? Een caissière van de Dekamarkt in Haarlem in ieder geval niet. Diverse keren peuzelt ze achter de kassa een croissantje op. Supermarkt Deka denkt dat zij de broodjes heeft gestolen en ontslaat haar op staande voet. Maar daar steken de rechter en nu ook het gerechtshof in Amsterdam een stokje voor.