Tanken wordt dinsdag duurder

Directeur Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers waarschuwt autobezitters dat tanken later deze week nog iets duurder wordt. „Prijsverhogingen aan de pomp worden meestal niet in één dag doorgevoerd. Vaak gaat het met stijgingen van 1 tot 2 cent per dag om het behapbaar te houden”, legt de brandstofprijzenexpert uit.

Van Selms verwacht dat de brandstofprijzen vervolgens weer gaan dalen. Op de oliemarkt is er ondanks de problemen in Saoedi-Arabië namelijk voldoende aanbod, benadrukt hij. „Het wordt natuurlijk wel een ander verhaal als Trump besluit om Iran aan te vallen.”

De prijzen aan de pomp stijgen deze week, omdat belangrijke olie-installaties in Saoedi-Arabië afgelopen weekend zijn getroffen door droneaanvallen. Daardoor is er tijdelijk circa 5% minder aanbod aan olie op de wereldmarkt.

Ondanks dat tanken deze week duurder wordt, zijn de brandstofprijzen nog een stuk verwijderd van een record. De benzineprijs bereikte in 2012 een record op €1,895. De officiële adviesprijs voor een liter benzine gaat dinsdag omhoog naar €1,75. Bij onbemande pompen en in de grensstreek ligt de benzineprijs echter 10 tot 20 cent lager.

De adviesprijs voor diesel klimt dinsdag naar bijna €1,48. De dieselprijs tikte in 2012 een record aan op €1,558.